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Suudi Arabistan'dan Türk okullarıyla ilgili flaş karar

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 21:22 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 21:53

Suudi Arabistan yönetiminin, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldığı bildirildi.


AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suudi Arabistan  Eğitim Bakanlığı, ülkenin kuzey batısında yer alan Tebuk, Riyad, Taif ve  Cidde'deki Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kapatma kararını  yazılı olarak iletti.
 
Aynı şekilde, Dammam ve Abha şehirlerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na  bağlı okulların da Suudi Arabistan'ın yetkilerince ziyaret edilerek benzer  kapatma kararlarının sözlü olarak tebliğ edildiği öğrenildi.
 
Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın, yakın zamanda okullara  gönderdiği kapatma kararında "eğitim yılı sonunda okullardaki faaliyetlerin  sonlanacağı, öğrencilerin diledikleri okullara kayıt yaptırmaları hususunda  kolaylık sağlanacağı, konuyla ilgili velilerinin bilgilendirilmesi gerektiği"  aktarıldı.
 
Benzer biçimde, Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da aynı  uygulamaya tabi tutulduğu paylaşıldı.
 
Diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan'daki Türk okullarının  kapatılması durumunda bu okullarda öğrenim gören 2256 öğrencinin yeterli düzeyde  Arapça bilmemeleri nedeniyle Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda  eğitimlerine devam etmeleri durumunda mağduriyet yaşayacaklarını belirtiyor.
 
Suudi Arabistan'ın faaliyetlerini sonlandırdığı okulların isimleri  Riyad Uluslararası Türk Okulu, Cidde Uluslararası Türk Okulu, Tebük Uluslararası  Türk Okulu, Dammam Uluslararası Türk Okulu, Taif Uluslararası Türk Okulu, Abha  Uluslararası Türk Okulu, Mekke Uluslararası Türk Okulu, Medine Uluslararası Türk  Okulu şeklinde sıralandı.
 

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Suudi Arabistan Türk okulu kapatma
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