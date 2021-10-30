Suudi Arabistan'dan son dakika kararı! Büyükelçileri geri çekiyor

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri de Lübnan'dan Büyükelçisi'ni çektiğini duyurdu.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da, Lübnan ve Körfez ülkeleriyle yaşanan son diplomatik krize ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Lübnanlı bazı yetkililerin Riyad'a yönelik kabul edilemez ifadelerinin ardından, kardeş Suudi Arabistan ile dayanışma çerçevesinde BAE'nin Lübnan'dan diplomatlarını çekme kararı verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca BAE'nin vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmesine de izin verilmeyeceği belirtildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.