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Suudi Arabistan'dan son dakika kararı! Büyükelçileri geri çekiyor

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 17:59 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 18:06

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri de Lübnan'dan Büyükelçisi'ni çektiğini duyurdu.


BAE'nin resmi ajansı WAM'da, Lübnan ve Körfez ülkeleriyle yaşanan son  diplomatik krize ilişkin açıklama yayımlandı.
 
Açıklamada, Lübnanlı bazı yetkililerin Riyad'a yönelik kabul edilemez  ifadelerinin ardından, kardeş Suudi Arabistan ile dayanışma çerçevesinde BAE'nin  Lübnan'dan diplomatlarını çekme kararı verdiği ifade edildi.
 
Açıklamada ayrıca BAE'nin vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmesine de  izin verilmeyeceği belirtildi.
 
Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak  Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından  Bahreyn, bugün de Kuveyt Lübnan'daki Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.
 
 
Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması
 
Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon  programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler  kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.
 
"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını  savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını  koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş  uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor."  yanıtını vermişti.
 
Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib  Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.
 
Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir  televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir  şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.
 
Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu  ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan  ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.
 
  
 

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Suudi Arabistan Bahreyn Kuveyt Büyükelçisi
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