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Suudi Arabistan'dan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 0:39 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 0:39

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayınladığı raporu kesin bir dille reddettiğini açıkladı.


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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Cemal Kaşıkçı
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