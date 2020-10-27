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Suudi Arabistan'dan saldırı açıklaması!

27 Ekim 2020 Salı - 12:55 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 12:55

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’deki Husilerin, Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’ndaki ‘önemli hedefe’ saldırdığını bildirdi.


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