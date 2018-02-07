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Suudi Arabistan'dan Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili iddialara yalanlama

AA |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 17:23 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 17:23

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden Riyad yönetiminin "rahatsızlık duyduğu" şeklindeki iddiaları yalanladı


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı  Saad Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan,  "Suudi Arabistan'ın Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden rahatsızlık  duyduğu" şeklindeki haberlerin "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.
 
Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili Suudi Arabistan'ın resmi makam  veya yetkililerinden hiçbir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.
 
Orta Doğu'da yayın yapan bazı medya organları ve internet haber  siteleri, ismini vermedikleri bir Suudi Arabistanlı kaynağa dayandırarak, Riyad  yönetiminin, Hariri'nin Türkiye'yi ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu iddia  etmişti.
 
  

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