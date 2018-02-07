Suudi Arabistan'dan Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili iddialara yalanlama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı , Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan, "Suudi Arabistan'ın Lübnan Başbakanı Hariri'nin Türkiye ziyaretinden rahatsızlık duyduğu" şeklindeki haber lerin "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.

Hariri'nin Türkiye ziyareti ile ilgili Suudi Arabistan 'ın resmi makam veya yetkililerinden hiçbir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

Orta Doğu'da yayın yapan bazı medya organları ve internet haber siteleri, ismini vermedikleri bir Suudi Arabistanlı kaynağa dayandırarak, Riyad yönetiminin, Hariri'nin Türkiye'yi ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu iddia etmişti.