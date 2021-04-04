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Suudi Arabistan'dan flaş Ürdün açıklaması

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 0:47 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 0:47

Suudi Arabistan yönetimi, ülke güvenliğini korumak için alınan her türlü kararda Ürdün'ün yanında olduğunu açıkladı.


Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı  yönündeki iddiaların ardından Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yazılı açıklama  yapıldı.
 
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada, "Suudi  Arabistan'ın, Kral 2. Abdullah ile Prens Hüseyin bin Abdullah'ın, ülkenin  güvenlik ve istikrarını korumak ve bu yöndeki her türlü sabotaj girişimini  bertaraf etmek için aldığı tüm kararları desteklediği ve kardeş ülke Ürdün'ün  yanında yer aldığı" ifade edildi.
 
Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik, inanç ve ortak kader  bağına vurgu yapılan açıklamada, iki ülkenin güvenliğinin ayrılamaz bir bütün  olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Kral Abdullah liderliğindeki Ürdün'ün güvenlik ve  istikrarının sürmesi temennisinde bulunuldu.
 
ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, Kral Hüseyin'in  dördüncü eşinden olan en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza  bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle"  gözaltına alındığı iddia edilmişti.
 
Prensin, "darbe girişimi" suçlamasıyla başkent Amman'daki sarayında  tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik  teşkilatından kişiler olduğu ifade edilmişti.
 
Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza  bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar  verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.
 
Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak  daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah  geçmişti.
 

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