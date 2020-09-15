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Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı!

AA |  15 Eylül 2020 Salı - 22:23 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 22:23

Suudi Arabistan'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı belirtildi.


Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri  Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden  ziyaretlere izin verilmesini içeriyor.
 
Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine  getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca Kovid-19  olmadıklarına  ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.
 
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın, söz konusu planın  ayrıntılarını önümüzdeki günlerde   kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
 
Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi  Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul  edilmemişti.
 

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