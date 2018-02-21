Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Bentin, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök'ü kabul etti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Bentin, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök'ü kabul etti.

Başkent Riyad'daki Hac ve Umre Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, hac ve umre ibadeti için milyonlarca Müslüman'ın uğradığı kutsal topraklarla ilgili konulara değinildi.

Suudi Arabistan halkının Türkiye'yi çok sevdiğini bu nedenle ziyaretler gerçekleştirdiğini vurgulayan Bentin, Türk ve Suudi Arabistanlı aileler arasında yakın dostluklar bulunduğunu belirtti.

Bentin, "Suudi Arabistan, her yıl kutsal topraklarda hac ibadetini eda eden 90 bin Türk Müslüman'ı en iyi şekilde organize eden Türkiye'ye teşekkür borçludur." dedi.

Türkiye'den gelen hacı adayları ve umre ziyaretçilerinden hiç şikayetçi olmadıklarını söyleyen Bentin, kendilerinin hacılara hizmet etmeyi dini bir görev olarak benimsediklerinin kaydetti.

Riyad Büyükelçisi Kök de Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki derin, tarihi ve kültürel bağları hatırlatarak, iki ülkenin bu çerçevede her alanda yakın ilişkiler ve iş birliğine sahip olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın, hac ve umre için gelen milyonlarca Müslüman'ı en güzel şekilde ağırlamaya özen gösterdiğini aktaran Kök, hac ve umre ziyaretlerindeki konukseverlik ve başarılı organizasyonun her türlü takdirin üstünde olduğunu ifade etti.