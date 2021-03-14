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Suudi Arabistan'dan flaş karar! Resmen uygulanmaya başlandı

AA |  14 Mart 2021 Pazar - 17:54 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 17:54

Suudi Arabistan'da yabancı işçiler ile işveren arasındaki şartların iyileştirilmesi girişimi çerçevesinde, kefillik sisteminin yerine "sözleşmeli ilişki" sistemi hayata geçirildi.


Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının 4  Kasım 2020'de kefillik sisteminin kaldırılması ve yerine "sözleşmeli ilişki"  sisteminin getirilmesi yönünde aldığı karar bugün yürürlüğe girdi.
 
Yeni sistem, yabancı çalışanların işverenin onayına ihtiyaç duymadan  yurt dışına çıkıp dönmelerine, tamamen ülkeden ayrılmalarına ve iş  değiştirmelerine izin veriyor.
 
İhbar süresine ve belirtilen kontrollere uyulması koşuluyla,  sözleşmenin geçerliliği süresince iş değiştirme mekanizmalarının belirleneceği  sistem, tarafların sözleşme ilişkisindeki haklarını dikkate alan denetimler  çerçevesinde, özel sektör kuruluşlarındaki tüm yabancı işçileri kapsıyor.
 
Sistemden yararlanma koşulları
 
Bir işçinin bu sistemden yaralanabilmesi bazı koşullara bağlı. Çalışma  sistemine tabi yurt dışı profesyonel istihdamı kapsamında bulunması ve işçinin  ülkeye girişinden itibaren mevcut iş vereninin yanında 12 ay çalışmış olması bu  şartların başında geliyor.
 
Koşullar arasında, işçinin 90 gün önce iş değiştirmek istediğine veya  sözleşmesini sonlandırmak istediğine dair işverene elektronik bildirimde  bulunması da yer alıyor.
 
Yeni sistemle ayrıca yabancı iş gücü piyasasını güçlendirmek ve  ülkenin yabancılar nezdindeki çekim gücünü artırmak hedefleniyor.
 
Bakanlık daha önce sözleşmelerde Suudi işçi ile yabancı işçiler  arasındaki eşitsizliğin azaltılmasına katkıda bulunan girişimin, vatandaşların  istihdam olanaklarının artmasına da yansıyacağını belirtmişti.
 
Körfez ülkelerinin çoğunda işverene "kefil" adı veriliyor. Kefillik  sistemi, yabancı bir işçinin çalışabilmesi için belli bir ücret karşılığında  kendisine kefalet verecek bir Suudi Arabistan vatandaşı bulması esasına  dayanıyordu. Kefili olmayan kişi ülkede çalışma izni alamıyordu.
 
Suudi Arabistan Sigorta Genel Kurumunun verilerine göre, ülkede özel  sektördeki işçi sayısı 2020 sonunda yaklaşık 8 milyona ulaştı. Bu toplam içinde  Suudi Arabistan vatandaşı işçilerin sayısı 1,75 milyon (yüzde 21,8) iken, yabancı  işçilerin sayısı 6,27 milyonu (yüzde 78,2) buluyor.
 

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Suudi Arabistan işçi sözleşmeli ilişki
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