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Suudi Arabistan'dan flaş karar! 17 Mayıs itibaren yeniden başlıyor

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 19:52 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 19:52

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.


Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama  yapıldı.
 
Yasağın 17 Mayıs gecesi saat 01.00 itibarıyla kaldırılmasına karar  verildiği belirtilen açıklamada, iki doz aşı olmuş vatandaşların bu tarihten  itibaren yurt dışına çıkabileceği kaydedildi.
 
Açıklamada, tek doz aşı olanların ise aşı tarihinden 14 gün sonra yurt  dışına çıkabileceği aktarıldı.
 
Ülkede daha önce alınan karara göre, aşıların teslimindeki gecikme  nedeniyle yurt dışı seyahat kısıtlaması 31 Mart'tan 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
 

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Suudi Arabistan koronavirüs seyahat yasağı
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