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Suudi Arabistan'dan flaş Kabe kararı! Artık cezası var

AA |  09 Nisan 2021 Cuma - 18:59 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 18:59

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı süresince belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram'a "izinli giriş" uygulamasına riayet etmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri  kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a umre  veya ziyaret için izinsiz girenlere uygulanacak cezaya ilişkin bilgi verildi.
 
Açıklamada, ramazan ayı süresince Mescid-i Haram'a izinsiz umre için  gelenlere 10 bin riyal, ziyaret için gelenlere ise 1000 riyal para cezası  uygulanacağı belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca, Mescid-i Haram'a izinsiz girişlere yönelik para  cezası uygulamasının ramazan ayı sonrasında da yeni bir duyuruya kadar devam  edeceği ifade edildi.
 
Ramazan süresince Mescid-i Haram'a girişler izin belgesiyle  yapılacak
 
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da  Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.
 
Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı  umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi kapasitesinde olacağı  belirtilmişti.
 
Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz  kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış  olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile  "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması  gerektiği kaydedilmişti.
 
  
Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve  Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının  kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek  açık olacağını duyurmuştu.
 
Umre ziyaretçileri için aşamalı normalleşme süreci
 
Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de  teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.
 
Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5  aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini  yeniden başlatmıştı.
 
Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre  ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.
 

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Suudi Arabistan Mescid-i Haram ziyaret
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