25 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.483 -2.30 EURO 8,7300 0.04
USD 7,1700 0.01 ALTIN 415,170 0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suudi Arabistan'dan bomba hamle! 2,9 milyar dolarlık yatırım...

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 0:01 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 0:01

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 11 milyar riyal (2,9 milyar dolar) tutarında yatırımı olan bir turizm geliştirme şirketi kurduklarını açıkladı.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Es-Sode Geliştirme  Şirketinin kuruluşunun, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşmada Kamu  Yatırım Fonu'nun izlediği stratejiyle uyumlu şekilde gerçekleştirildiği  aktarıldı.
 
Şirket, ülkenin güney batısındaki Es-Sode bölgesinde ve Rical Elmaa  ilinin bazı kısımlarında altyapıya yatırım yapmayı ve çeşitli konut ve eğlence  seçenekleri sunarak lüks bir dağ turizmi geliştirmeyi hedefliyor.
 
Bölgeye 2030'da yılda yerli ve yabancı 2 milyon turist çekmeyi  hedefleyen şirket, kamu ve özel sektör arasında bir ortak girişim olacak ve 2 bin  700 otel odası ve 1300 konut ve 30'dan fazla özel projeyle turizm ve eğlence  sektörlerini geliştirecek.
 
Şirketin, 2030'da doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam 8 bin kişiye  istihdam sağlaması bekleniyor.
 

ETİKETLER

Suudi Arabistan Muhammed bin Selman turizm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.