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Suudi Arabistan’da yolsuzluk suçlamasıyla 241 kişiye gözaltı

AA |  15 Mart 2021 Pazartesi - 1:01 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 1:01

Suudi Arabistan'da yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi suçlamalarla açılan 757 dava kapsamında 241 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.


Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında 5 bakanlık görevlisinin de bulunduğu 241 kişi gözaltına alındı.
 
Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi suçlamalarla açılan 757 dava kapsamında soruşturma başlatıldı.
 
Aralarında 5 bakanlık görevlisinin de bulunduğu 241 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.
 
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.

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Suudi Arabistan rüşvet suistimal
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