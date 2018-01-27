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Suudi Arabistan'da prenslere tahliye

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 12:21 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 12:21

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu bir grubun serbest bırakıldığı ileri sürüldü.


Suudi Arabistan'ın yarı resmi medya organlarından "Ukaz" gazetesinin  haberine göre, ülkedeki "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent  Riyad'daki The Ritz-Carlton'da gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş  adamlarının da bulunduğu yeni bir grup, kendileriyle uzlaşmaya varıldıktan sonra  serbest bırakıldı.
 
Serbest bırakılanların isimlerine yer verilmeyen haberde önümüzdeki  günlerde yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınan diğer kişilerin de davalarıyla  ilgili düzenlemelerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmaları yönünde  adımlar atılacağı belirtildi.
 
Milyarder Prens Bin Talal'dan açıklama
 
Ayrıca Suudi Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan "Sabq"  gazetesindeki haberde, gözaltına alınanlardan milyarder iş adamı Prens El-Velid  bin Talal birkaç gün içinde serbest bırakılmayı umduğunu aktardı.
 
Yetkililerle görüşmelerde herhangi bir yolsuzluğa karışmadığı  konusunda ısrar etmeye devam ettiğini söyleyen Bin Talal, hükümet lehine  varlıklarından vazgeçmeden Kingdom Holding'in kontrolünde kalmasını umduğunu  aktardı. Bin Talal, gözaltındayken kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki  söylentileri yalanladı.
 
 
 
95 kişinin halen gözaltında olduğu belirtilmişti
 
Sabq gazetesi 23 Ocak'ta yayınladığı haberde, Yolsuzlukla Mücadele  Yüksek Komisyonu tarafından, toplumun yakından tanıdığı ekonomi ve siyasetin önde  gelen isimleriyle, medya kurumlarının sahipleri ve prenslere kadar uzanan çok  sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla, yürütülen görüşmeler sonunda 90 kişiyle  anlaşmaya varılarak serbest bırakıldığı ancak 95 kişinin halen gözaltında  bulunduğu belirtilmişti.  
 
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cab'a dayandırılan açıklamada,  gözaltına alınanlara yönelik hiçbir ihlalin söz konusu olmadığı ve incelemeye  tabi olan herkesin avukatıyla görüştürüldüğü aktarılırken, serbest bırakılanların  mutlak seyahat özgürlüğüne kavuşturulduğu kaydedilmişti.  
 
Başsavcı Ma'cab'ın Kasım 2017'de yaptığı açıklamada ise hakkında  inceleme başlatılanlar ile yapılan görüşmeler sonucu 100 milyar doların geri  alındığı vurgulanmıştı.
 
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de  yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması  kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve  gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.
 
Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk  soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin  Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda  prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.
 
  
 

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Suudi Arabistan prens tahliye
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