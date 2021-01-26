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Suudi Arabistan'da patlama!

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 14:21 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 15:42

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında bir patlama meydana geldiği belirtildi.


Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Riyad'da meydana  gelen patlama kentin birçok yerinden duyuldu.
 
Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir  füzenin görüntülerini paylaşırken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama  yapılmadı.
 
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonundan Muhammed Halid el- Yahya  ise Twitter hesabından ülkenin hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir  füzeyi durdurduğu ve olayın 12:52'de gerçekleştiğini duyurdu.
Yemen'deki Husiler de henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
 
 İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik roket,  balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlerken, bu  operasyonların Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına  cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

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