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Suudi Arabistan'da "Kraliyet Divanı'na hakarete" hapis cezası

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 15:53 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 15:53

Suudi Arabistan'da bir kişinin televizyon programında "Kraliyet Divanı'na hakaret ettiği" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.


Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, ceza  mahkemesi, katıldığı televizyon programında Kraliyet Divanı'na ve orada  çalışanlara hakaret ettiği kanıtlanan bir Suudi Arabistan vatandaşını 5 yıl hapis  cezasına çarptırdı. Söz konusu kişi hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı  konuldu.
 
El-İhbariyye televizyon kanalının haberinde hapis cezasına çarptırılan  kişinin ismi verilmezken, aktivistler sosyal medya paylaşımlarında söz konusu  şahsın El-Vatan gazetesi yazarlarından Salih eş-Şeyhi olduğunu öne sürdü.
 
Şeyhi, 8 Aralık'ta katıldığı bir televizyon programında, "Bazı hükümet  kurumları idari yolsuzluk ve çok kötü davranışı tesis etmiştir. Örneğin Suudi  Arabistan Kraliyet Divanı devlet kurumlarından biridir ve aşamaların birinde  yolsuzluğu tesis etmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
 
Televizyon programından sonra sosyal medya hesabından hiçbir  paylaşımda bulunmayan Şeyhi'nin Vatan gazetesinde de o tarihten bu yana yazısı  yayımlanmadı.
 
  

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