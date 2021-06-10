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Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldüren DEAŞ'lı idam edildi

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 0:32 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 0:32

Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldürmekten idama mahkum edilen terör örgütü DEAŞ mensubunun cezası infaz edildi.


Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri  Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 ay önce Cidde kentinde devriye görevini  yerine getiren güvenlik görevlisi Hadi el-Kahtani'nin, Mısır vatandaşı Velid  ez-Zuheyri adlı kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldüğü belirtildi.  Açıklamada, “Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen kişi, yetkili ceza  mahkemesi tarafından cinayet ve terör yöntemiyle hareket etmekle suçlu bulunmuş  ve ölüm cezasına çarptırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
 
Son karar öncesinde temyiz sürecinin de yerine getirildiği aktarılan  açıklamada, DEAŞ mensubu mahkumun idamına ilişkin Kraliyetten ilgili kararının  çıkmasının ardından da infazın gerçekleştirildiği vurgulandı.
 

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Suudi Arabistan DEAŞ idam
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