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Suudi Arabistan'da 'eşcinsel düğün' şoke etti!

GAZETEVATAN.COM |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 10:57 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 11:30

Suudi polisi, sosyal medyada yayılan bir 'gay evlilik' videosundan sonra konuyla ilgili herkesi tutukladı.


Suudi Arabistan'dan eşine rastlanmadık bir görüntü sosyal medyada yayıldı. Suudi polisi, kutsal kent Mekke yakınlarında bir 'gay düğün' ile ilgili olarak herkesi tutukladıklarını açıkladı.
 
Başlarından konfeti püskürtülürken yan yana yürüyen iki adamın görüldüğü video geçtiğimiz hafta yüklendi. Geçitte yürüyen erkeklerin videosu virale dönüştü. 
 
Mekke polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir adam, etkinliğe katılan kişilerin birkaç genç adamın oraya girmesiyle ve 'eşcinsel düğün sahnesi' gerçekleştirmeye çalışmalarıyla şaşkınlık yaşadıklarını belirtti." dendi. 
 
 
Videonun yayınlanmasının ardından, öfkeli Müslümanlar hayal kırıklıklarını ifade etmek için sosyal medyada yorumlarda bulundu.
 
Bazıları yabancıları suçladı bazıları ise "Dünyanın en saf noktasında... İki eşcinsel Suudi Arabistan'da evlendi" şeklinde yorum yaptı.
 
 
Arapça'dan tercüme edilen açıklamaya göre törendeki adamlardan birinin karşı cinsin kıyafetlerini giymekten hoşlanan bir 'crossdresser' olduğu söylendi. 
 
Mekke polisi "Olayda yer alan 'crossdresser' ve diğerleri tespit edildikten sonra hepsi tutuklandılar ve dava şimdi savcılığa yönlendirilecek." diye konuştu.
 
Suudi Arabistan'da eşcinselliğin cezası ağır kırbaç, hapis veya idam arasında değişiyor.
 

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