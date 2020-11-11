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Suudi Arabistan'da diplomatların katıldığı törene bombalı saldırı!

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 15:47 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 15:49

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde diplomatların katıldığı I. Dünya Savaşı anmasına yönelik saldırıda yaralılar olduğu bildirildi.


Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birinci Dünya  Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen,  aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, bir  EYP saldırısı sonucunda birkaç kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.
 
Fransa'nın söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilirken, Paris  yönetimi, Suudi Arabistan'daki vatandaşlarına "azami dikkatli olmaları" uyarısı  yaptı.
 
Suud makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
 

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