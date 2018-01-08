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Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar...

DHA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 21:38 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 21:38

Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın öncülüğünde birçok demokratik reform gerçekleştirilen Suudi Arabistan'da kadınlar bu Cuma günü gerçekleşecek futbol maçında ilk kez stadyumlara girebilecek.


 
Bilgi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Cuma günü gerçekleşecek maç Al-Ahil ve Al-Batin arasında oynanacak. 
 
Yine Bin Salmanın liderliğinde kadınlara verilen bir diğer hak olan otomobil kullanabilme izni de 2018 Hazirandan itibaren yürürlüğe giriyor.
 
 
 

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Suudi Arabistan Muhammed Bin Salman kadın maç
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