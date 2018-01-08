Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar...

Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın öncülüğünde birçok demokratik reform gerçekleştirilen Suudi Arabistan'da kadınlar bu Cuma günü gerçekleşecek futbol maçında ilk kez stadyumlara girebilecek.

