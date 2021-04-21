ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Dünya » Suudi Arabistan'da bir ilk! Flaş kadın asker hamlesi

Suudi Arabistan'da bir ilk! Flaş kadın asker hamlesi

Suudi Arabistan'da bir ilk! Flaş kadın asker hamlesi Suudi Arabistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün gelen habere göre ülkede bir ilk yaşandı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.