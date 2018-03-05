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Suudi Arabistan'da bir ilk!

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 23:26 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 0:21

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesini ziyaret etti. Mısır'da temaslarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed, Mısır Kıpti Kilisesini ziyaret ederek Papa II. Tavadros ile görüştü


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman,  Kahire’deki Mısır Kıpti Kilisesini ziyaret ederek, Papa II. Tavadros ile görüştü. 
 
Kilise tarafından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed'in  Kıpti Kilisesi’ni ziyaretinde Kıpti lider Papa II. Tavadros ile görüştüğü ve  bunun Suudi Arabistan’ın kurulduğu 1932 yılından bu yana bir ilk olduğu  belirtildi.
 
Görüşmede Kıpti lider Tavadros’un, “Suudi Arabistan’daki son  gelişmeleri beğeni ile izliyoruz.” dediği kaydedildi.
 
AA muhabirine konuşan Kilise resmi sözcüsü Bolis Halim, Veliaht Prens  Muhammed’in, Kıpti lider Tavadros’a hitaben, “Sizi ve burada bulunanların hepsini  Suudi Arabistan’a davet ediyorum.” dediğini ifade etti.
 
 
 
Görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin geçen yıllarda meydana  gelen kilise saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle taziyelerde bulunduğu  da aktarıldı.Veliaht Prens Muhammed, El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile de görüştü.  Öte yandan ziyarette, Mısır ve Suudi Arabistan arasında 16 milyar dolarlık bir yatırım fonunun da kurulmasını içeren 4 ayrı antlaşma imzalandığı ifade edildi.  
 
Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve beraberindeki heyet dün akşam  Mısır'a gelmişti.
 

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Suudi Arabistan Kıpti Kilisesi ilk ziyaret
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