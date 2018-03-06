Suudi Arabistan bir Pakistanlı'yı idam etti

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, mahkemenin Fadl Hadi Kaynus isimli Pakistan lı hakkında verdiği idam cezası bugün Mekke şehrinde infaz edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin Mekke-i Mükerreme bölgesinde yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalandığı, yapılan inceleme ve soruşturmasının ardından "uyuşturucu ticareti" yaptığının tespit edilmesiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Mahkemenin, hakkındaki suçun ispatı üzerine Kaynus'un idamına hükmettiğine işaret edilen açıklamada, yerel mahkemenin verdiği idam kararının yüksek yargı tarafından da teyit edildikten sonra Kraliyet makamından "infaz emrinin" verildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da dün de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Ali Muhammed el-Berdan isimli Suriyelinin idam edildiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor. Verilen ağır cezaya rağmen her yıl binlerce kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanıp mahkemeye çıkarılıyor.