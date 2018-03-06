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Suudi Arabistan bir Pakistanlı'yı idam etti

06 Mart 2018 Salı - 12:34 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 12:34

Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Pakistan uyruklu bir kişi idam edildi.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığının  açıklamasına göre, mahkemenin Fadl Hadi Kaynus isimli Pakistanlı hakkında verdiği  idam cezası bugün Mekke şehrinde infaz edildi.
 
Açıklamada, söz konusu kişinin Mekke-i Mükerreme bölgesinde yüklü  miktarda uyuşturucuyla yakalandığı, yapılan inceleme ve soruşturmasının ardından   "uyuşturucu ticareti" yaptığının tespit edilmesiyle mahkemeye sevk edildiği  belirtildi.
 
Mahkemenin, hakkındaki suçun ispatı üzerine Kaynus'un idamına  hükmettiğine işaret edilen açıklamada, yerel mahkemenin verdiği idam kararının  yüksek yargı tarafından da teyit edildikten sonra Kraliyet makamından "infaz  emrinin" verildiği ifade edildi.
 
Suudi Arabistan'da dün de uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Ali  Muhammed el-Berdan isimli Suriyelinin idam edildiği bildirilmişti.
 
Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve  ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor. Verilen ağır cezaya rağmen her  yıl binlerce kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanıp mahkemeye  çıkarılıyor.
 
  
 
 
 

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