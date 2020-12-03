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Suudi Arabistan bin 539 tutukluyu serbest bıraktı

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 22:56 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 22:56

Suudi Arabistan Başsavcılığı, ülke genelindeki farklı hapishanelerde bulunan 1500'den fazla tutuklunun serbest bırakıldığını duyurdu.


Al Arabiya televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Başsavcılığı  yetkilileri, dosyaları yeniden incelenen ve hapiste kalmaları için herhangi bir  hususun tespit edilmediği 1539 tutuklunun serbest bırakıldığını teyit etti.
 
Tutukluların davalarını takip eden Suudi Arabistan Başsavcılığı  Hapishane Denetim Departmanı Üyesi Abdullah Blayhi, "Yetkili kişilerin onayı  olmadan ve cezai işlem standartları yerine getirilmeden birisinin tutuklanması  yasal değildir." dedi.
 
Blayhi, tutukluluk sürecinde yasal standartların uygulanıp  uygulanmadığının takibinin de kendi görevleri olduğunu kaydetti.
 
Suudi Arabistanlı yetkili, salıverilen tüm tutukluların dosyalarının  yeniden gözden geçirildiğini aktardı.
 
Söz konusu tutukluların neden yakalandığı ve tam olarak ne zaman  serbest bırakıldıklarına dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
 

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Suudi Arabistan tutuklu hapishane
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