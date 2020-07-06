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Suudi Arabistan'a Kaşıkçı şoku! Yaptırım listesine aldılar

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:16 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 19:16

İngiltere, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesindeki rolleri nedeniyle aralarında dönemin Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanı Abdullah el-Kahtani'nin de olduğu 20 kişiyi yaptırım listesine aldı.


İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, insan haklarını  ihlal edenlere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören ABD'deki Magnitsky  Yasası'na benzer bir yasayla, en ağır insan hakları ihlallerine karışanların  hedef alınacağı belirtildi.
 
Listede ilk olarak toplam 49 kişiye yer verildiği belirtilen  açıklamada, gelecek aylarda daha fazla kişinin yaptırım listesine alınmasının  beklendiği ifade edildi.
 
Düzenlemeyle İngiltere'nin, ilgili kişilere yönelik ülkeye giriş,  İngiliz bankaları üzerinden işlem yapma ve İngiliz ekonomisinden kazanç sağlama  yasağı getirilebileceği vurgulandı.
 
Önlemlerin ülkelerden ziyade bireyleri ve kuruluşları hedef alacağı  kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin yaptırımlar konusunda ilk kez Avrupa  Birliği'nden (AB) farklı bir politika uygulayacağına da işaret edildi.
 
Yaptırım listesi
 
Açıklamaya göre, ilk yaptırım listesinde, 2009 yılında Rusya'da 230  milyon dolarlık bir yolsuzluk dosyasını inceleyen Rus vergi uzmanı Sergei  Magnitsky'nin ölümü nedeniyle 25 Rus, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle  de 20 Suudi Arabistan vatandaşına yer verildi.
 
Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolleri nedeniyle yaptırım uygulananlar  arasında "15 kişilik suikast ekibinin oluşturulmasında dahli olan" İstihbarat  Başkan Yardımcısı Ahmed Asir, "cinayeti planlayan, yöneten ve suikast ekibini  gönderen" Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Abdullah el-Kahtani,  "cinayet anında konsoloslukta olan ve delillerin karartılmasında doğrudan rolü  bulunan" Adli Tıp uzmanı Muhammed Tubaigy, cinayet sonrası Kaşıkçı'nın  kıyafetlerini giyerek gazetecinin konsolosluktan ayrıldığı görüntüsü vermeye  çalışan Mustafa Muhammed el-Medeni de yer aldı.
 
Ayrıca Arakanlılara ve diğer etnik azınlıklara karşı uygulanan  "sistematik ve vahşi şiddette rolü bulunan" iki Myanmarlı general, Kuzey  Kore'deki tutuklu kamplarında zorla çalıştırma, işkence ve cinayete karışan iki  kuruluşa da yaptırım uygulanmasına karar verildi.
 
Kaşıkçı cinayeti
 
Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi  gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi  Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin Suudi  Arabistan'dan gönderilen bir ekip tarafından gerçekleştirildiği belirlenmişti.
 
Washington Post gazetesi, CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini  verenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını yazmıştı.
 
  
 

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