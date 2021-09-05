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Suudi Arabistan'a atılan balistik füze imha edildi

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 1:38 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 1:38

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait 3. balistik füzenin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Koalisyon güçlerinin, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın  Twitter sayfasında yer alan açıklamasında, Husilerin, Suudi Arabistan'ın doğu  bölgesine 1 balistik füze daha gönderdiği ifade edildi.
 
Açıklamada, söz konusu füzenin, etkisiz hale getirildiği kaydedildi  ancak ayrıntı verilmedi.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden daha önce yapılan  açıklamada, İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracı (İHA) ile 2 balistik  füzenin etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler  ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri  ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
 
İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini  balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
 

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