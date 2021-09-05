Suudi Arabistan'a atılan balistik füze imha edildi

Açıklamada, söz konusu füzenin, etkisiz hale getirildiği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden daha önce yapılan açıklamada, İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracı (İHA) ile 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen 'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.