Suudi Arabistan 11 ülke için seyahat yasağını kaldırdı!

Kararın yarın sabah 07.00'den itibaren uygulanmaya başlayacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerden gelenler için karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkeye girişlerde aşı sertifikası ve Kovid-19 testi, aşı olamayanlar için de 15 gün karantina zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan 2 Şubat'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 20 ülkeden, kendi vatandaşları, diplomatlar, sağlık personeli ve aileleri dışındaki ziyaretçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirmişti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede toplam 7 bin 320 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, 447 bin 178 kişi de enfekte oldu.