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Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

AA |  10 Mart 2018 Cumartesi - 15:15 | Son Güncelleme : 10 03 2018 - 15:21

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün teröristlerden arındırılan Cinderes beldesinde bir evde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyenin içine hazırlanmış düzenek bulundu.


TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin  Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki  kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.
 
Önceki gün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Cinderes beldesinde  bir evde arama yapan güvenlik güçleri, sütyen içine kablo ve radyo vericileri ile  hazırlanmış bomba düzeneği ele geçirdi.
 
Canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere hazırlanan sütyendeki  düzeneğin uzaktan kontrol edilebileceğini belirten güvenlik kaynakları, köşeye  sıkışan terör örgütünün sivillerin arasına karışarak bu tür eylemler düzenlemeye  çalışabileceklerine dikkati çekti.
 
 
 
 

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