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Süt toplama merkezindeki skandal flaş gelişme!

DHA, AA |  06 Kasım 2020 Cuma - 14:28 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 15:20

Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.


Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki  sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi  tutuklandı. 
 
Meram Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Emre S. ve  Uğur T, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
 
Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh  ceza hakimliğince tutuklandı.
 
Olay
Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin  içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada  paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın  faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.
 

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