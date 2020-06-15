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Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem hayatını kaybetti

İHA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 15:33

Şanlıurfa'da süt kaynatılan kazana düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evin bahçesinde oyun oynayan İrem Su Karataş (3), iddiaya göre dengesini kaybederek süt kaynatılan kazana düştü.
 
Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk, otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Süt kazanı Şanlıurfa 3 yaşındaki çocuk
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