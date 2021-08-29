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Süt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 14:19 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 14:19

Süt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Balıkesir'deki üreticilerden Faruk Özen, "Şu anda üreticiler olarak çiğ sütün litresini 3 liradan satıyoruz. Marketlerde 9 liraya kadar varan süt fiyatını ve biz üreticiden daha fazla para kazananların olduğunu görmek bizi üzüyor. Bunun ham maddesi bizden çıkıyor fakat arada bunu tüketiciye ulaştıranlar kadar para kazanamıyoruz" ifadelerini kullandı.


Balıkesir'in merkez Altıeylül  ilçesindeki süt üreticileri, üretici ile market fiyatları arasındaki farktan ve  iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle artan maliyetlerden dert  yandı. 
 
Atköy Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Faruk  Özen, AA muhabirine, şu an yaptıkları hayvancılığın kendilerini memnun etmediğini  söyledi. Özen, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, özellikle hayvan  beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasının maliyetlerini  artırdığını vurguladı.
 
Hayvanlardan elde ettikleri et ve sütün fiyatının da aynı oranda  yükselmemesi nedeniyle kazançlarında eskiye göre düşüş olduğunu aktaran Özen,  şöyle konuştu: "Şu anda üreticiler olarak çiğ sütün litresini 3 liradan satıyoruz.  Marketlerde 9 liraya kadar varan süt fiyatını ve biz üreticiden daha fazla para  kazananların olduğunu görmek bizi üzüyor. Bunun ham maddesi bizden çıkıyor fakat  arada bunu tüketiciye ulaştıranlar kadar para kazanamıyoruz. Sanayici bu sütü  bizden alıp işliyor, üzerine kar marjı koyuyor. Paranın maliyetine kadar her  şeyini hesap edebiliyor ama bizim burada bunu hesap etme gibi bir şansımız yok.  Piyasa şartları neyse oradan veriyoruz. Sanayiciden aldığı ürünü distribütörler  alt bayilere, marketlere dağıtıyorlar, onlar kar marjlarını koyuyorlar. Yüzde  25'ten aşağı karla çalışan market zaten yok. Doğal olarak da tüketici 'Bunun  fiyatı niye bu kadar pahalı?' diyor. Bu yüksek fiyatın müsebbibi asla üretici  değil hatta en çok üretici mağdur oluyor. Biz asla 'En az yüzde 15-20  kazanmalıyız' demiyoruz. Günün şartları neyse ona hizmet edip kazancımıza razı  oluyoruz."
 
Özen, para kazansalar da kazanamasalar da hayvanlarını beslemeye devam  ettiklerini dile getirdi. Faruk Özen, "Son 10 günde yeme 2 defa zam geldi, 3'üncüsü de kapıda. O  da geldiğinde sütü 3 liraya mal etmek mümkün değil." dedi.
 
Özen, Tarım ve Orman Bakanlığının son 1 yılda, daha önceden 7-8 kuruş,  en fazla 10 kuruş olan süt desteğini 40 kuruşa çıkardığını belirtti. Bunun,  kendilerinin kazanamadığı parayı devletin sübvanse ettiği miktar olduğunu  kaydeden Özen, "Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerimize düşük faizli krediler  de veriliyor. Bakanlığımız işletmesini yenilemek isteyen çiftçilere yüzde 65'e  varan hibeler de veriyor. Bu destekleri yok sayamayız, elbette bunlar bizlere  önemli katkılar sağlıyor. Desteklerin devamını bekliyoruz." diye konuştu.
 
Faruk Özen, kuraklığın ciddi bir sorun olduğuna dikkati çekerek,  "Verimlerin ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla biz zaten kendi  ürettiği buğdayı kendisine yetiren bir ülke değiliz. İthal etmek durumundayız.  Pandemiyi de yok sayamayız, bu nedenle de dünyada ham madde fiyatları da ciddi  bir şekilde yükseldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bizleri regüle etmeye çalışsa  da kuraklık hem devletimizi zora sokuyor hem de biz üreticileri zora sokuyor.  Buğdayını, arpasını ekenler hakkıyla para kazanamadı. Sapından samanından elde  edeceği gelir de düştü. İnşallah TMO aracılığıyla devletimiz gerekli tedbirleri  alır, ambarlarını doldurur. Kış aylarında daha sıkıntılı bir dönem yaşamayız diye  umut ediyorum."
 
Kadir Güneş de 50 büyükbaş hayvanının bulunduğunu söyledi. Piyasalarda  süt fiyatlarının dengeli bir şekilde oluşması gerektiğini anlatan Güneş,  aracıların kaldırılması gerektiğini, bu yapılırsa tüketimin daha da artacağını ve  üreticinin daha fazla kazanacağını ifade etti.
 
"Bir litre süte 1 kilo yem alamıyoruz"
 
İlçede 15 büyükbaş hayvanıyla süt üreticiliğine devam eden Kadir Sili  de kuraklık nedeniyle yem fiyatlarının çok arttığına işaret etti. Bir çuval yemin 160 lira olduğunu belirten Sili, "Yemin fiyatı 90  liraydı, et kesim fiyatı 42 liraydı. Şu anda yemin fiyatı 160 lira, et kesim  fiyatı yine aynı. Mağdur durumdayız. Süt için de bir parite olması gerekiyor. 1  litre sütü sattığımız zaman 1,5 kilo yem almamız gerekiyor. Bir litre süte 1 kilo  yem alamıyoruz. Kuraklık mahsulümüzü etkiliyor, az oluyor. Az olduğu için  mecburen ithal ediyoruz. Bu durumun da çözüme kavuşmasını istiyoruz. Dışarıdan  110 liraya arpa alıyoruz. Devletimiz bize 96 liraya arpa veriyor, bu destekten  dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
 

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süt fiyat ham madde 3 lira
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