Süt dişlerini ihmal etmeyin!

Süt dişlerinin tamamen değişecek olması sizi yanıltmasın. Oluşan problemlerin ciddiye alınmaması yapılabilecek büyük bir hatadır. Neden mi? Pedodonti Uzmanı Diş Hekimi Hande Özyürek anlattı.

Süt dişlenme dönemi yaklaşık olarak çocuk 6 aylıkken ağızda ilk süt dişinin görülmesiyle başlayıp çocuk 24-30 aylık olana kadar devam eder. İlk süren dişler genellikle alt ön keser dişlerdir. Süt dişlerinin sürmesi tamamlandığında alt ve üst çenede 10'ar adet olmak üzere ağız içinde toplam 20 adet diş bulunur. Bu dönemde çocuğunuzun ağız içindeki diş sayısını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bazen konjenital (doğuştan) eksik dişler olabilmektedir.

Süt dişlerinin tamamlanmasından 3-3,5 yıl sonra yani çocuk 6 yaşına geldiğinde birinci büyük azı dişinin sürmesiyle karışık dişlenme dönemi başlar. Sürme zamanı süt ve sürekli dişlerin her ikisinde de çocuktan çocuğa farklılıklar gösterebilir, 6 aylık sapmalar normal olarak kabul edilir

Süt dişlerinin ağız içinde birçok görevi vardır;

- En önemli görevi, çocuğunuzun büyüme ve gelişimine olan etkisidir. Ağız içinde bulundukları dönem büyüme ve gelişimin en aktif olduğu, bağışıklık sisteminin geliştiği dönemdir. Bu dönemde sindirimin ilk basamağı olan gıdaların çiğneme ve öğütme fonksiyonunu yerine getirerek çocuğun beslenmesini ve buna bağlı olarak büyüme ve gelişimini etkiler.

- Alttan gelen sürekli dişler için rehberlik yaparlar. Erken kayıplarında sürekli dişlerin sürme doğrultuları değişebilir.

- Aynı zamanda diş kaybı sebebiyle oluşan boşluğa, komşu dişler kayarak ilerde sürmesi gereken sürekli dişlerin yerini doldurup sürekli dişlenmede yer darlığına sebep olurlar. Bir başka deyişle ağız içersin de sürekli dişler için yer tutucu görevi görürler.

- Süt dişleri çiğneme işlevini yerine getirirken çene kemiklerinin dikey yönde büyümesini de aktive eder.

- Konuşmanın sağlanması süt dişlerinin başlıca fonksiyonlarından biridir. Aynı zamanda süt dişlerinin estetik fonksiyonu da vardır. Çocuk dış görüntüsünü beğenmediği için, ağzını yeterince açmaktan çekinir. Bu durum, konuşma ve iletişim güçlüğü yaratır.

Teknolojinin gelişmesiyle son dönemlerde süt dişlerinin kök hücre çalışmalarında kullanılması oldukça popüler hale gelmektedir.

Kök hücre; sınırsız bölünebilme ve kendini yenileyebilme özelliği olan, vücudumuzdaki organ ve dokuları oluşturan esas hücrelerdir. Kök hücreler birçok tedavi için kullanılabilmekle beraber özellikle, kendi kendini yenileme özelliği olmayan nöronlar (sinir sistemi hücreleri) ve kalp kası doku hücrelerinin tamiri için kullanılması, gelecek dönemde bu sistemler ile ilgili hastalıkların tedavisi için umut vericidir.

Süt dişlerinden kök hücre elde etmek kolay ve elverişlidir. Daha fazla çeşitte hücre tipine dönüşme potansiyelleri vardır. Yapılan çalışmalar, kök hücre tedavilerinin gelecekte yaygınlaşacağını ve süt dişlerinin kök hücre için ideal kaynak olduğunu gösterir niteliktedir.