Süt banyosu yaptı! Mide bulandıran görüntü sonrası bakanlık harekete geçti

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasından gelen görüntüler mide bulandırdı. Tesiste Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı bir şahsın süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptığı anlar kamera kaydına alarak paylaştı. Çekilen görüntüler, eğlence amaçlı kullanılan sosyal medya platformunda paylaşıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında, skandal görüntüler kaydedildi. Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı. Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

SÜT KAZANINDA BANYO YAPTI

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ