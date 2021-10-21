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Süt banyosu skandalında flaş gelişme! Beraat etti

21 Ekim 2021 Perşembe - 15:05 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 15:22

Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.


Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo  yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin  beraatlerine karar verildi. 
 
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları  katıldı.
 
İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların üzerlerine  atılı "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair, kesin ve şüpheden uzak,  mahkumiyete yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesini  talep etti.
 
Mütalaada söz konusu videoda görülen kazanın, dezenfektan kazanı  olduğunun, üretim aşamasında yer almadığının, içindeki sıvınınsa çoğunluğu su  olmak üzere süt artığı olduğunun, bu sıvının "şaka amaçlı" çekilen görüntülerin  ardından imha edildiğinin, dolayısıyla insan sağlığını tehlikeye atacak bir  durumun oluşmadığının tespit edildiği belirtildi.
 
Sanık Uğur T. ile Emre S'nin avukatları da müvekkillerinin üzerlerine  atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını savunarak, beraat talep  etti.
 
Mahkeme heyeti, mütalaa doğrultusunda sanıkların "zehirli madde katma"  suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle iki sanığın da ayrı  ayrı beraatine karar verdi.
 
NE OLMUŞTU?
 
Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana  doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada  paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın  faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.
 
Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler Emre S. ve Uğur  T, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11  Kasım'da da tahliye edilmişti.
 
Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er  yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
 

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