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Süt banyosu rezaletinden sonra bir skandal daha!
Süt toplama merkezinde süt banyosu ile şoke eden işçinin yeni görüntüleri çıktı. Konya'da süt banyosu görüntüleriyle gündem olan Emre Sayar ve görüntüyü çeken Uğur Turgut çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından ortaya çıkan yeni görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
Süt toplama merkezinde çekilen görüntüler infial yaratmıştı. Çok konuşulacak yeni görüntüler ortaya çıktı.