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Süt banyosu rezaletinde yeni gelişme!

15 Haziran 2021 Salı - 15:07 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 15:07

Konya'da bir süt toplama merkezinde süt banyosu yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yargılanmasına devam edildi. Sanığın avukatı olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü iddia etti.


Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Uğur T. ile avukatları katıldı. Uğur T, savunmasındaki beyanı üzerine söyleyeceğinin olmadığını dile getirdi.
 
"KABİNDEKİ SIVI TAHLİYE EDİLMİŞ, İMHASI SAĞLANMIŞTIR"
 
Sanığın avukatı da olayın medya baskısıyla davaya dönüştüğünü ileri sürerek, "Müvekkilimin şakalaşmak maksadıyla dezenfektan teknesindeki çekimleri büyütülmüştür. Sonrasında kabindeki sıvı tahliye edilmiş, imhası sağlanmıştır." beyanında bulundu.
 
Mahkeme heyeti, tanığın zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
 
OLAYIN GEÇMİŞİ
 
Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin tekneye doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

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Süt banyosu konya ceza
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