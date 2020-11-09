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Şuşa zaferinden sonra Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin

Şuşa zaferinden sonra Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Milli Kahraman adı verilsin Azerbaycan'da Şuşa zaferinin sevinci yaşanıyor.
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