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Süs havuzları ölüm saçıyor! Serinlemek isteyen çocuklar aldırış etmiyor
Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Erzurum’da serinlemek isteyen çocuklar ölümle dans ediyor. ‘Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazısını hiçe sayan çocuklar, elektrik sisteminin 220 volt olduğunu süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.
Erzurum’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan Erzurumluların büyük bölümü gölge alanlarda zaman geçirirken, bazı çocuklar da şehrin en işlek merkezlerindeki süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı.