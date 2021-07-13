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Survivor Yunus Emre hakkında şoke eden iddia!

13 Temmuz 2021 Salı - 11:34 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 11:34

Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden hakkında çok konuşulacak iddia. Şoke eden iddiaya göre Yunus Emre Özden, sevgilisi Berisa Gözen’e şiddet uyguladı. Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası Yunus Emre Özden kimdir sorusu merak ediliyor. İşte, Yunus Emre Özden hakkında merak edilenler..


Yunus Emre Özden hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Survivor 2020 yarışmacılarından Özden, sevgilisi Berisa Gözen’e şiddet uyguladı. Gözen, Özden’in kendisini darp etmesinden sonra karakola gidip şikayetçi oldu.
 
Yunus Emre Özden ise Özden'in paylaşımlarına “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez.” sözleriyle karşılık verdi.
 
Survivor yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmada agresif hareketleri nedeniyle sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından birkaç kez uyarılmıştı.
 
YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?
 
Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında İstanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor.
 
2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.

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