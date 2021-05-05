Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? İşte yeni takımlarla ilgili detaylar

Survivor'da 5 Mayıs 2021 akşamı özel konsey gerçekleşiyor. İzleyiciler bu akşam Survivor var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu akşam Survivor'da yeni takımlar belli oluyor. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. İşte yeni takımlar ile ilgili detaylar... Hangi yarışmacı hangi takımda yer alıyor?
Yeni takımlar belli oldu mu?
Acun Ilıcalı konuyla ilgili ''Survivor'da önemli bir konsey, özel konsey, yeni takımların açıklanacağı kritik bir konsey. İki takım açıklanacak ve yarışmacılarımız yollarına yeni takımlarıyla devam edecek.'' dedi.
Ilıcalı, '' Yeni takım oluşturacağız. Haftalık takımlara döneceksiniz. Bu ara süreç yeni takımlar ile olmak zorunda. Takımlarda değişiklik var.'' açıklamasını yaptı.