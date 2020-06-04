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Survivor yeni takımlar belli oldu! Hangi yarışmacı hangi takımda? İşte Survivor'da kırmızı ve mavi takımlar...

Survivor yeni takımlar belli oldu! Hangi yarışmacı hangi takımda? İşte Survivor'da kırmızı ve mavi takımlar...