Survivor yeni takımlar belli oldu! Hangi yarışmacı hangi takımda? İşte Survivor'da kırmızı ve mavi takımlar...

Survivor Ünlüler Gönüllüler'de büyük finale az bir süre kala yeni takımlarıyla parkura çıkacak. Dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar yeni takım sistemi için ter döktü. Kaptanlık mücadelesi için mücadele eden yarışmacılar takımları oluşturmak için parkurda mücadele etti. İlk olarak zamana karşı yarışan yarışmacılardan en iyi son 4 yarışmacı kaptanlık mücadelesi verdi. Kaptanların belli olduğu karşılaşmada yeni takımlar da belli oldu. Peki, Survivor'da kaptanlık oyununu kim kazandı? Survivor'da hangi yarışmacı hangi takımda? İşte Survivor'da kırmızı ve mavi takımlar...
SURVİVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da kaptanlık mücadelesi için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Aycan'ın elenmesinden sonra ilk kez parkurda yarışan yarışmacılar zorlu anlar yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği kaptanlık oyununda Barış günler sonra ilk kez parkura çıktı. 10 isim, parkurdaki performanslarına göre önce 4'e düştü ve bu 4 isimden 2 kişi Survivor'da yeni dönemin 2 takımının kaptanı olarak belirlendi.
Gönüllülerde 7, ünlüler 3 yarışmacının bulunduğu toplamda da 10 yarışmacının olduğu konseyde, mavi takımın kaptanı Cemal Can oldu. Böylece ilk takımın kaptanı Cemal Can seçildi.
Barış ve Sercan'ın mücadele verdiği oyunda kazanan isim 5-0 skorla Sercan oldu. Sercan böylece kırmızı takımın kaptanı seçildi.
SURVİVOR'DA HANGİ YARIŞMACI HANGİ TAKIMA GEÇTİ?
Takım kaptanları seçilen Sercan ve Cemal Can konseyde yeni takımları belirledi.
Konseyde kırmızı takımın yarışmacılarını belirleyen Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre ve Barış'ı seçti.
Mavi takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Nisa, Yasin, Ardahan ve Evrim'in takıma aldı.