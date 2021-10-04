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Survivor Yasin Obuz burnunu yaptırdı!

04 Ekim 2021 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 13:44

'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra katıldığı 'Survivor'da tanınan Yasin Obuz, burun estetiği yaptırdı. Obuz,hastaneden paylaştı.


'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra katıldığı 'Survivor'da yıldızı parlayan Yasin Obuz, ameliyat masasına yattı. Müzik dünyasına adım atan Obuz, doktor arkadaşına burnunu yaptırdı.
 
Obuz, daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtti.Obuz, bu nedenle operasyon geçirdiğini sözlerine ekledi. 'Survivor'da yıldızı parlayan Yasin Obuz burnunu yaptırdı. Obuz, ameliyat olduktan sonra sosyal medya hesabından; "Gaffayı yedim hastanede eve gideceğim" notuyla fotoğrafını paylaştı.
 

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