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Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

12 Temmuz 2020 Pazar - 21:05 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 21:05

Survivor finali için geri sayım başladı. Survivor'un öne çıkan isimlerinden biri de daha önce Masterchef'te tanınan isim Yasin Obuz. Survivor'da 5 aydan bu yana büyük bir mücadele veren isimlerden biri olan Survivor Yasin internette merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Yasin'in biyografisi...


Survivor finaline adını yazdıranlardan biri de Survivor Yasin oldu. İlk kez Masterchef'te tanınan ve Survivor 2020'de mücadeleleri ile tanınan Yasin Obuz'un hayatı internette merak ediliyor. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Yasin'in hayatı...
 
SURVIVOR YASİN KİMDİR?
 
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
 
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var. 
 
Yasin Obuz geçen sezon Masterchef yarışmasına katılmıştı.

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