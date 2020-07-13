Survivor serüveninin sonu geldi. Survivor'da 5 aylık süreçte çok şey değişti. Şampiyonluk yolunda zorlu parkurlar, ada koşulları ve açlık ile mücadele eden Survivor finalistleri için asıl şimdi mücadele başlıyor. Şampiyonluk yarışında sona gelinirken Survivor'da kim şampiyon olacak sorusu merak ediliyor. Survivor'da en dikkat çeken isimlerden biri olan Survivor Yasin Obuz gerek performansı ve izleyicilerin büyük desteği çoğu konseyden galip çıktı. Survivor Yasin Obuz İstanbul'da finale hak kazandı. Pek çok kişi de internette Survivor Yasin hakkında bilgileri araştırıyor. Peki, Survivor Yasin kimdir? Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Yasin Obuz hayatı...
SURVIVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Yasin Obuz geçen sezon Masterchef yarışmasına katılmıştı.
SURVİVOR YASİN OBUZ HAYATI
Survivor Yasin Obuz hayatının kırılma noktalarını Survivor'da şu şekilde anlatmıştı:
"Hayatımın dönüm noktası Masterchef'e seçilmemdi. O da biraz trajikomik bir haldi. Ben kendim başvurmamıştım. Bir gün telefon çaldı ve 'Masterchef'ten arıyoruz' dediler. Dedim ki dalga mı geçiyorsunuz. İlk önce işletiyorlar sandım. Gerçekmiş. Gittim oraya. İlk iki elemeyi geçtikten sonra yurt dışına gitmeye karar verdiğimde, yine bir telefon geldi. 'Şeflerin karşısında yemek yapacaksınız' dediler. Herşeyi iptal ettim. O ana kadar herşeyin şaka olduğunu düşünmüştüm. Orda Mehmet Şef'in 'Bizimle dalga mı geçiyorsun' sözünü duyunce hayatın ciddiyetinin farkına vardım. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Ben bile farkında olmadan dışarıda tanınan biri olmaya başladım. Masterchef'te hayatım inanılmaz değişti. Survivor hayatımın dönüm noktası oldu. "