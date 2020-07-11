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Survivor Yasin kimdir? Survivor Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli?

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 19:21 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 19:27

Survivor 2020 finali için mücadeleler devam ediyor. Survivor'da 4 yarışmacı arasında final mücadeleri başladı. Survivora damga vuran final mücadelelerinde Cemal Can, Yasin, Berkan ve Barış arasında devam ediyor. Survivor'un öne çıkan isimlerinden biri de daha önce Masterchef'te tanınan isim Yasin Obuz. Survivor'da 5 aydan bu yana büyük bir mücadele veren isimlerden biri olan Survivor Yasin internette merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Yasin biyografisi...


Survivor 2020 Şampiyonluğu için yarışmacıların mücadelesi devam ediyor. Survivor 2020 final oyunlarında adını 4'lü finale yazdıran isimlerden biri de Survivor Yasin Obuz. İlk kez Masterchef'te tanınan ve Survivor 2020'de mücadeleleri ile tanınan Yasin Obuz'un hayatı programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Yasin kimdir? Survivor Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli? Survivor Yasin biyografisi...
 
 
SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
 
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
 
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var. 
 
Yasin Obuz geçen sezon Masterchef yarışmasına katılmıştı.
 
 
 
 

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