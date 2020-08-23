Survivor Yasin'e şok! İfşa oldu...

Geçtiğimiz sezon MasterChef yarışmasında ter döken; ardından Survivor 'a katılan Yasin Obuz, verdiği mücadeleyle 3. olmayı başardı. Şimdilerde sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Obuz, geçtiğimiz gün zor anlar yaşadı.

Yasin Obuz'un iddiasına göre; telefon numarası ifşa oldu. Obuz ise gelen arama ve mesajlarla çıldırıp numarasını değiştirdi. Obuz açıklamasında, "Numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum. Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be" dedi.