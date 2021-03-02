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Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan hakkında şok iddia...

02 Mart 2021 Salı - 14:27 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 9:22

Suvrivor'dan yarışan Çağrı Atakan'ın geçmişte sevgilisi olan Eda Taşpınar ve arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürüldü.


Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz hafta yarışmacılarla sık sık tartışma yaşadığı gerekçesiyle Survivor'dan uyardığı ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.
 
ÖNCE KÜFÜR ETTİ ARDINDAN TEHDİT
 
Daha önce Ilıcalı'dan üst üste uyarı alan Atakan'ın geçmişte sosyetik güzel Eda Taşpınar ile aşk yaşadığı biliniyor. O dönemlerde de öfkesini yarışmada olduğu gibi kontrol edemeyen Çağrı Atakan'ın, Taşpınar'a şiddet uyguladığı öğrenildi. Yarışmacının ayrıca şiddet sonrası ayrılık kararı alan Taşpınar'ı telefonla arayarak, "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit ettiği bilgisine de ulaşıldı.
 
 
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
 
Eda Taşpınar yaşadıkları sonrası Çağrı Atakan hakkında şikayette bulundu. Mahkemeye taşınan olayda, Atakan hakkında 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Yarışmacının yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Atakan'ın ayrıca Eda Taşpınar'ın çocukluk arkadaşına da yumruk attığı öğrenildi. (Kaynak-Mynet)

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