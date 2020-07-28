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Survivor yarışmacıları buluştu! O isimler...
Survivor yarışmasındaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım, Ece Yıldırım ile dünyaevine girdi. Survivor ünlüler takımının neredeyse tam kadro olduğu düğünde 2 yakın arkadaşının gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Çiftin bu mutlu gününde Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Yıldırım yarışmada bütün arkadaşlarını düğüne davet etmişti.