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Survivor yarı finale kim kaldı? İşte 23 Haziran Survivor 2021’in yarı finalisti ve eleme adayları
Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti’ndeki son mücadele için ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımda son 4’e kalan yarışmacılardan 3’ü arasında kıran kırana bir mücadele ekranlara yansıdı. Önceki gece yapılan kritik eleme konseyinde Berkay’ın elenmesinin ardından kritik yarı final oyunu için Ayşe, Aleyna ve Poyraz zorlu parkurda Acun Ilıcalı tarafından İstanbul’a götürülecek isim olmak için ter döktü. TV8’de 23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan Survivor son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler “Survivor yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen Survivor yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve son dakika detayları...