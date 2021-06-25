Survivor yarı final 2021 kim elendi, finale kim kaldı? Survivor yarı final SMS sıralaması ve Survivor finalistleri 2021

Survivor kim elendi, kim finale kaldı? Survivor 2021 yarı finali İstanbul'da yapıldı. Ekran başındakilere keyifli anlar yaşatan yarı final gününde finale kalan 2 işim belirlendi. 2021 Survivor finalistleri dün 24 Haziran 2021 gecesi belli olunca programı kaçıranlar kimin elendiğini ve kimlerin finale kaldığını sabahın ilk saatleriyle sorgulamaya başladı. işte Survivor yarı final SMS sıralaması ve Survivor finalistleri 2021...

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler bitiyor. Finale kalan isimler Survivor 2021'in yarı finali perşembe akşamı belli oldu. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor yarı finaline Aleyna, Poyraz, Ayşe ve İsmail büyük bir heyecanla geldi. Peki, Survivor yarı final 2021 kim elendi, finale kim kaldı? Survivor 2021 finale kalanlar…

Survivor 2021 kim elendi, finale kim kaldı?

Aleyna ve Poyraz'ın karşılaştığı SMS oylarının açılması sonucu elenen isim Aleyna oldu. Gecenin sonunda da elenen bir diğer isim Ayşe oldu.

Son 4 finalistleri

Ayşe,

Poyraz,

İsmail,

Aleyna

Survivor 2021 finalistleri

İsmail

Poyraz